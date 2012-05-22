Преподаватель УрФУ пройдет от вуза до дома в танце

Тогда житель города Гоша Ван Вейдер прошел 7 км в стиле Ikanoka, который сам и основал. Ikanoka предполагает спортивно-творческое передвижение в пространстве. Это не просто движения под музыку, а новый спорт. Иканокеры передвигаются в специальных костюмах, на ушах - особые наушники, которые позволяют слушать музыку и окружающим.