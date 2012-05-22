Преподаватель УрФУ пройдет от вуза до дома в танце
22 мая 2012, 19:07ОбществоВалерия Лошкарева
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Преподаватель УрФУ Евгений Черных пройдет танцуя от главного корпуса университета на улице Мира, 19 до своего дома в Юго-Западном района Екатеринбурга - всего 10 км. Стартует Евгений в 17.30 22 мая. Таким образом он побьет рекорд, установленный в ноябре 2011 года в Амстердаме.
Тогда житель города Гоша Ван Вейдер прошел 7 км в стиле Ikanoka, который сам и основал. Ikanoka предполагает спортивно-творческое передвижение в пространстве. Это не просто движения под музыку, а новый спорт. Иканокеры передвигаются в специальных костюмах, на ушах - особые наушники, которые позволяют слушать музыку и окружающим.
Жду всех своих студентов, коллег и друзей, буду рад их поддержке говорит будущий рекордсмен.
Евгений Черных работает в Уральском федеральном университете на кафедре сервиса и туризма, где преподает дисциплину «Анимационная деятельность», является солистом группы Ikanokers.
Фото - JustMedia.ru.
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