В интернет просочились фотографии Audi RS6 Avant
22 мая 2012, 07:42ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В интернет просочились патентные фотографии универсала Audi RS6 Avant, мировая премьера которого может состояться уже в сентябре 2012 года на международном мотор-шоу в Париже. Судя по полученным изображениям, автомобиль оснащен новым передним бампером, аэродинамическими боковыми юбками, обновленным задним бампером со встроенным диффузором, крышкой багажника со спойлером, ячеистой решеткой радиатора и двумя массивными выхлопными патрубками. По предварительной информации, новый Audi RS6 Avant будет оснащаться 4-литровым 8-цилиндровым двигателем с двумя турбинами, мощность которого будет достигать 572 л.
с. Мотор будет агрегатироваться с двухдисковой трансмиссией. Ориентировочное время разгона с места до 100 км/ч составит 3,2 сек., а максимальная скорость будет ограничена на отметке 290 км/ч. Выполненный из алюминия легкий кузов новинка позаимствовала у последней версии Audi A6. Автомобиль получит регулируемую подвеску, постоянный полный привод, 20-дюймовые колесные диски, карбоно-керамические тормоза.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей