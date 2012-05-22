В интернет просочились фотографии Audi RS6 Avant

с. Мотор будет агрегатироваться с двухдисковой трансмиссией. Ориентировочное время разгона с места до 100 км/ч составит 3,2 сек., а максимальная скорость будет ограничена на отметке 290 км/ч. Выполненный из алюминия легкий кузов новинка позаимствовала у последней версии Audi A6. Автомобиль получит регулируемую подвеску, постоянный полный привод, 20-дюймовые колесные диски, карбоно-керамические тормоза.