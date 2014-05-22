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Носов учредил новый праздник: «День открытия фонтанов в Нижнем Тагиле»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Носов учредил новый праздник: «День открытия фонтанов в Нижнем Тагиле»

22 мая 2014, 14:09Общество
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