Носов учредил новый праздник: «День открытия фонтанов в Нижнем Тагиле»

Таким образом, в нашем городе появится новый праздник, связанный с торжественным запуском фонтанов. В ближайшую субботу, 24 мая, на трех городских площадках пройдут уникальные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Администрации, своеобразную эстафету начнет фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере. Церемония запуска пройдет здесь с 19 до 20 часов. У фонтана выступит народный хор «Тагильские россыпи» досугового центра «Урал». Затем с 20 до 21 часа тагильчане в компании с шоу группами «Каникулы» и «Stals» Дворца культуры «Юбилейный» смогут полюбоваться на открытие каскада фонтанов в парке имени А.П. Бондина.

Кульминацией торжеств станет начало работы центрального городского цветомузыкального фонтана в Театральном сквере. С 21 до 22 часов на этой площадке для жителей и гостей города будет выступать эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд».

Праздник открытия фонтанов Глава Нижнего Тагила решил сделать ежегодным. По мнению Сергея Носова, тагильчане достойны этой красивой традиции. Кстати, запуск фонтанов много где отмечают с размахом. Одним из самых известных является «День открытия фонтанов в Петергофе».