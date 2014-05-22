Седьмой год без света: Нижняя Ослянка рассчитывает на мэрию Нижнего Тагила

К 2007 году в Нижней Ослянке, еще входящей в состав Горноуральского городского округа, линия электропередач пришла в аварийное состояние, а после несчастного случая со смертельным исходом кабель вовсе демонтировали. В 2008 году, став частью Нижнего Тагила, жители надеялись, что их деревня обретет комфортные условия проживания, но «лампочки Ильича» не зажглись до сих пор.

В 2010 году ослянцы обращались в суд, который признал незаконным бездействие городской администрации и обязал организовать подачу электричества к апрелю 2011. Но попытки администрации привлечь инвесторов оказались тщетными. Для восстановления электроснабжения необходимо было воздвигать переход через Чусовую, но к таким серьезным тратам Тагил оказался не готов.

Трудно и дорого жить без ЛЭП, – рассказывает местный житель Дмитрий Левин изданию «Областная газета». – Я руковожу строительной фирмой, поэтому могу себе позволить автономное электроснабжение. Если в электрифицированных деревнях киловатт-час обходится жителям в два рубля, у меня — в 150. Конечно, для соседей-пенсионеров это роскошь. Поэтому они ещё с весны набивают льдом погреба для хранения продуктов, проводят вечера со свечкой, а на зиму и вовсе съезжают в город к родственникам. Места у нас красивые: деревня стоит на двух берегах Чусовой. Из 44 домов пустуют лишь пять. Ещё четыре строятся. Уверен: будет электричество, и строек будет больше.

Засиявшие лампочки, наверняка, станут символом второго рождения поселка. Но интересен и тот факт, что многие экосадоводы специально ищут места, оторванные от цивилизации, чтобы наслаждаться тишиной природы, однако, они на зимний период уезжают по своим городам, а местные жители так и остаются в «прошлом веке».