Toyota стала самым дорогим брендом в мире

Успех японского автопроизводителя связан с хорошими результатами продаж в 2013 году, а также с общей картиной потребительских предпочтений в отношении автомобилей среднего класса.

Общее количество автомобильных брендов в списке рейтинга BrandZ Top 100 выростло с четырех в 2013 году до шести в 2014-м. В список вошли бренды Mercedes-Benz, Honda ,Ford, Nissan, Toyota и BMW.

Бренд Google занял общее первое место, потеснив марку Apple, которая держалась в лидерах с 2011 года.

Список наиболее дорогих мировых автомобильных брендов в 2014 году (в $ млрд)

1) Toyota 29,5 $

2) BMW $ 25,7

3) Mercedes-Benz 21,5 $

4) Honda $ 14,0

5) Форд 11,8 $ ( Новый )

6) Nissan $ 11,1

7) Volkswagen 8.4 $ ( * )

8) Audi 7.0 $ - ( * )

9) Chevrolet $ 4,9 - ( * )

10) Hyundai 4.6 $ - ( * )