Toyota стала самым дорогим брендом в мире
По данным компании Millward Brown, занимающейся исследованием рынков опубликовала глобальный рейтинг самых дорогих брендов - BrandZ Top 100. Toyota в очередной раз возглавила список самых дорогих автомобильных марок , оценочная стоимость которой составляет $ 29,5 млрд, увеличив показатель на 21 % по сравнению с прошлогодним результатом . Бренд BMW с оценочной стоимостью в $ 25,7 млрд, как и в прошлом году, уступил Toyota.
Успех японского автопроизводителя связан с хорошими результатами продаж в 2013 году, а также с общей картиной потребительских предпочтений в отношении автомобилей среднего класса.
Общее количество автомобильных брендов в списке рейтинга BrandZ Top 100 выростло с четырех в 2013 году до шести в 2014-м. В список вошли бренды Mercedes-Benz, Honda ,Ford, Nissan, Toyota и BMW.
Бренд Google занял общее первое место, потеснив марку Apple, которая держалась в лидерах с 2011 года.
Список наиболее дорогих мировых автомобильных брендов в 2014 году (в $ млрд)
1) Toyota 29,5 $
2) BMW $ 25,7
3) Mercedes-Benz 21,5 $
4) Honda $ 14,0
5) Форд 11,8 $ ( Новый )
6) Nissan $ 11,1
7) Volkswagen 8.4 $ ( * )
8) Audi 7.0 $ - ( * )
9) Chevrolet $ 4,9 - ( * )
10) Hyundai 4.6 $ - ( * )
( * ) - Не вошли в топ -100