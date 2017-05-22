Имя погибшего фронтовика из Серова не было вписано на новую мемориальную доску на Аллее Славы

Федор Суханов ушел на фронт в 32 года. В 1943 году он погиб. Похоронка, подписанная военным комиссаром, до сих пор хранится в семье фронтовика.

Несколько лет назад, до реконструкции на аллее славы, имя Федора Дмитриевича значилось в списках. Однако после открытия комплекса «Вечный огонь» семья обнаружила, что имени их родственника нет. Интересно, что пропажа была обнаружена ещё четыре года назад. В администрации города тогда просили доказать, что мужчина был жителем Серова и что он ушел на фронт из родного города.

Позже, местный краевед выяснил, что Федор Дмитриевич погиб в битве под Москвой. У дочери фронтовика сохранились документы, газетные вырезки, которые помогут вернуть справедливость. Эти материалы уже находятся на рассмотрении в военкомате. И, вероятно, летом имя Суханова Ф.Д. появится в списках.

Добавим, что в это не единственная семья, у которой возникли проблемы такого характера, пишет издание Глобус.

Фото: издание Глобус