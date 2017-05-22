Наркотики в туалетной бумаге и телефон в ботинке: запрещенные предметы обнаружены у заключенных в Свердловской области
22 мая 2017, 17:15Общество
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При досмотре вещей заключенных сотрудниками ГУФСИН Свердловской области были обнаружены запрещенные предметы.
Так, в рулоне туалетной бумаги, который привез с собой вновь прибывший заключенный, было обнаружено вещество похожее на наркотик.
Сотрудниками ИК-54 во время патруля территории были обнаружены свертки с сотовыми телефонами. В Екатеринбурге в СИЗО-1 у обвиняемого нашли смартфон в ботинке, пишет «Комсомольская Правда».
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