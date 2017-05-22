Наркотики в туалетной бумаге и телефон в ботинке: запрещенные предметы обнаружены у заключенных в Свердловской области

Так, в рулоне туалетной бумаги, который привез с собой вновь прибывший заключенный , было обнаружено вещество похожее на наркотик.

Сотрудниками ИК-54 во время патруля территории были обнаружены свертки с сотовыми телефонами. В Екатеринбурге в СИЗО-1 у обвиняемого нашли смартфон в ботинке, пишет «Комсомольская Правда».