Шестеро детей вернутся к глухонемой матери из Алапаевска
22 мая 2017, 08:15Общество
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Некоторое время назад региональные СМИ сообщали о том, что у глухонемой матери отобрали шестерых детей, её седьмой ребенок также находится в доме малютки в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Алапаевск
Как стало известно, по результатам поднятой проблемы в СМИ, информация была замечена местными властями, которые подключили к делу прокуратуру.
Причиной принудительной разлуки стала «невозможность матери найти контакт со своими детьми». В обществе уверены, что это дискриминация инвалидов. Более того, на судебном заседании женщине не предоставили сурдопереводчика.
Стало известно, что социальные службы помогут сделать в квартире ремонт, и после улучшения жилищных условий к матери вернутся остальные члены семьи.
Кроме того, женщине предложили работу в детском саду и разрешили видеться с детьми, пишет издание Life.
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