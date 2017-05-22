Шестеро детей вернутся к глухонемой матери из Алапаевска

Как стало известно, по результатам поднятой проблемы в СМИ, информация была замечена местными властями, которые подключили к делу прокуратуру.

Причиной принудительной разлуки стала «невозможность матери найти контакт со своими детьми». В обществе уверены, что это дискриминация инвалидов. Более того, на судебном заседании женщине не предоставили сурдопереводчика.

Стало известно, что социальные службы помогут сделать в квартире ремонт, и после улучшения жилищных условий к матери вернутся остальные члены семьи.

Кроме того, женщине предложили работу в детском саду и разрешили видеться с детьми, пишет издание Life.