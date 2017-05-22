Собственникам домов в Нижнем Тагиле предложено выбрать варианты благоустройства дворов

В рамках действующей муниципальной программы на 2017-2022 годы в Нижнем Тагиле предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по обустройству околодомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий.

Средства на осуществление программы «Формирование комфортной городской среды» будут выделяться из федерального, областного и городского бюджетов. В рамках данного проекта предусмотрены также софинансирование и трудовое участие жителей города, об этом сообщается на официальном сайте города.

Для участия в новом проекте собственники домов на общем собрании совместно с ТСЖ и ТСН должны определить точный список необходимых работ по благоустройству двора и выбрать один из двух вариантов обустройства придомовых территорий:

минимальный перечень благоустройства, в который входят выполнение работ по освещению, асфальтированию двора, установке лавок;

дополнительный перечень благоустройства, куда войдут работы по озеленению, установке детских и спортивных площадок.

Далее протокол с решением собственников отправляется в виде заявки в администрацию города. После этого на конкурсной основе будет определен список домов, чьи дворовые территории будут благоустроены в 2017 году.

Более подробно ознакомиться с программой «Формирование комфортной городской среды» Вы можете на официальном сайте Минстроя России.