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Собственникам домов в Нижнем Тагиле предложено выбрать варианты благоустройства дворов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собственникам домов в Нижнем Тагиле предложено выбрать варианты благоустройства дворов

22 мая 2017, 12:45Общество
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