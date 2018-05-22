Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ангар для тренировок за 11 млн руб. появится в нижнетагильском лагере «Золотой луг»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Ангар для тренировок за 11 млн руб. появится в нижнетагильском лагере «Золотой луг»

22 мая, 22:55Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»