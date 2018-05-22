Ремонт крыши Нижнетагильского драмтеатра завершится 11 июня

Крышу на здании театра сорвало над сценой со стороны пруда. Внутренняя отделка не пострадала.

21 мая представители подрядной организации осмотрели здание и составили акт о причиненном ущербе. Вечером в администрации Нижнего Тагила утвердили график и сроки ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас подрядчик уже приступил к ремонту крыши. Ремонт кровли драмтеатра является приоритетным, и до 11 июня здание должно быть полностью приведено в нормативное состояние.