Ремонт крыши Нижнетагильского драмтеатра завершится 11 июня
22 мая, 22:10Общество
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Подрядная организация приступила к ремонту крыши Нижнетагильского Драматического театра, которую снесло ветром во время грозы 20 мая. Ремонтные работы продлятся до 11 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Крышу на здании театра сорвало над сценой со стороны пруда. Внутренняя отделка не пострадала.
21 мая представители подрядной организации осмотрели здание и составили акт о причиненном ущербе. Вечером в администрации Нижнего Тагила утвердили график и сроки ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас подрядчик уже приступил к ремонту крыши. Ремонт кровли драмтеатра является приоритетным, и до 11 июня здание должно быть полностью приведено в нормативное состояние.
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