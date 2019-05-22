«Россетями» обработано свыше 2 тыс. заявок на портале «Светлая страна»

Данный интернет-ресурс позволяет россиянам оперативно связываться с поставщиком электроэнергии. Теперь энергетики и потребители могут общаться онлайн, информируют «Новые известия».

Портал «Светлая страна» был запущен «Россетями» в пилотном режиме меньше года назад. Сначала ресурс функционировал в двух регионах России. Речь идет о Калужской и Тверской областях. На сегодняшний день на сайте оставляют сообщения граждане из 65 субъектов РФ.

«Светлой страной» на данный момент пользуется примерно 6 тыс. жителей России. Ежемесячно владельцы портала фиксируют увеличение числа зарегистрированных пользователей.

В пресс-службе «Россетей» рассказали, что сейчас их ресурс все еще работает в тестовом режиме. Несмотря на это, активность пользователей продолжает расти. Количество граждан, которые сообщают о проблемах с электроснабжением через личный кабинет клиента, постоянно увеличивается. Еще несколько лет назад подобные вопросы россияне решали, позвонив в call-центр. Связаться с «Россетями» сегодня намного проще. Это реально сделать из любой страны мира.

На сайте «Светлая страна» потребители электроэнергии имеют возможность рассказать о перебоях с подачей тока, низком качестве поставляемой электроэнергии, дефектах установленного электрооборудования и прочих неполадках. Обычно решение проблемы у энергетиков занимает не более восьми дней с момента подачи заявки на портале. В некоторых случаях времени на ремонт потребуется дольше. Тогда потребителям обозначат жесткие сроки ликвидации аварий. Для регистрации в Личном кабинете на интернет-ресурсе Светлаястрана.рф нужно не больше пары минут.

Появление сайта «Светлая страна» не означает, что «Россети» планируют отказаться от старых способов коммуникации с клиентами. «Горячие линии» дочерних компаний Группы и дальше продолжат принимать звонки граждан. Сообщать о проблемах энергетикам можно через официальный электронный адрес. Для связи с потребителями «Россети» все еще используют почту. Также можно прийти в Центр обслуживания клиентов. Официальные представительства в соцсетях имеются у всех дочерних и зависимых обществ Группы. Там тоже можно оставлять жалобы.