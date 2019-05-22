Выпускники школ Нижнего Тагила отмечают 22 мая последний звонок
Сегодня, 22 мая, в Нижнем Тагиле выпускники девятых и одиннадцатых классов празднуют последний звонок. В этом году из 62 школ города выпускаются более 5 тысяч школьников, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Глава города Владислав Пинаев поздравил ребят с окончанием школы и подчеркнул, что образовательные учреждения города на протяжении многих лет удерживают высокую планку учебных стандартов.
Молодость – время мечтаний и дерзаний. Не упускайте тех возможностей, которые перед вами открываются, у вас есть силы и смелость, чтобы воплотить в жизнь все свои планы. Помните, что с вами, с нынешним поколением молодых, связано будущее нашей страны и родного города,отметил Владислав Пинаев.
Уже в ближайшую пятницу и субботу девятиклассников ждёт экзамен по иностранному языку. С 27 мая стартуют экзамены для выпускников одиннадцатых классов.
В МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что 22 мая при проведении мероприятий, посвященных последнему звонку, порядок будут обеспечивать более 150 сотрудников полиции. К местам возможных массовых гуляний будут приближены наряды комплексных сил полиции.