Выпускники школ Нижнего Тагила отмечают 22 мая последний звонок

Молодость – время мечтаний и дерзаний. Не упускайте тех возможностей, которые перед вами открываются, у вас есть силы и смелость, чтобы воплотить в жизнь все свои планы. Помните, что с вами, с нынешним поколением молодых, связано будущее нашей страны и родного города,отметил Владислав Пинаев.