Многодетные семьи попросили помощи у Путина

В России семьи из-за самоизоляции сильно потеряли в доходах. Часть семей страны находятся за чертой бедности. В связи с текущими неблагоприятными условиями, общественные деятели обратились к правительству страны с просьбой об увеличении выплат и введении дополнительных мер поддержки для многодетных семей.
Как сообщает News.ru, специалисты сообщают, что из-за кризиса Россия в ближайшие годы может потерять по полмиллиона человек, так как демографическая ситуация продолжит стремительно ухудшаться.
Активисты АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!», организация многодетных семей Тобольска «Отрада» и саратовское региональное отделение движения «За жизнь!» направили президенту Путину просьбу об установлении дополнительных льготных мер для многодетных. В частности, по их мнению, страна необоснованно тратит огромные бюджеты на развитие технологий, в то время как половина страны голодает из-за кризиса.
Авторы инициативы предложили ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ (12130 рублей) на детей в возрасте от трех до 18 лет, а также зафиксировать в законе понятие многодетной семьи. Таким семьям предлагается выдавать специальное удостоверение. Кроме того, было предложено учитывать не только собственных детей, но и приемных.