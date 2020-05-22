Многодетные семьи попросили помощи у Путина

Как сообщает News.ru, специалисты сообщают, что из-за кризиса Россия в ближайшие годы может потерять по полмиллиона человек, так как демографическая ситуация продолжит стремительно ухудшаться.

Активисты АНО «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и Российской Федерации — мы ЗА перемены!», организация многодетных семей Тобольска «Отрада» и саратовское региональное отделение движения «За жизнь!» направили президенту Путину просьбу об установлении дополнительных льготных мер для многодетных. В частности, по их мнению, страна необоснованно тратит огромные бюджеты на развитие технологий, в то время как половина страны голодает из-за кризиса.