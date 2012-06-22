Активные тагильчане отмыли памятник Орджоникизде и прибрали территорию вокруг монумента
22 июня 2012, 17:08Общество
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На днях представители первичного отделения КПРФ на Вагонке организовали субботник. Собравшись под вечер дружной командой, вооружившись газонокосилкой, мусорными пакетами и моющими средствами, они направились к памятнику Орджоникидзе.
Как сообщил нам один из активистов Игорь Чернов, монумент был вудручающем состоянии:
Всюду валялись бутылки, пакеты, обрывки упаковок, окурки... Совершенно небыла облагорожена территория возле памятника: трава не скошена, кустыразрослись.
В итоге активисты привели памятное место в порядок: собрали мусор,подстригли газоны и отмыли бюст Орджоникидзе.
Фото предоставлено Игорем Черновым
Важно добавить, что на этомсубботник не завершился. В тот вечер проходившие мимо тагильчане получилилистовки, в которых пояснялось, кто такой Григорий Орджоникидзе и почему повсей стране чтут этого человека. Предлагаем выдержку из памятки:
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