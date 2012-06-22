Активные тагильчане отмыли памятник Орджоникизде и прибрали территорию вокруг монумента

Как сообщил нам один из активистов Игорь Чернов, монумент был вудручающем состоянии:

Важно добавить, что на этомсубботник не завершился. В тот вечер проходившие мимо тагильчане получилилистовки, в которых пояснялось, кто такой Григорий Орджоникидзе и почему повсей стране чтут этого человека. Предлагаем выдержку из памятки: