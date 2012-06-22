МЧС предупреждает: на Средний Урал идут сильные грозы
22 июня 2012, 10:12ОбществоЕвгения
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По сообщению Свердловского ЦГМС-Р, 22-24 июня местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.
В связи с этим возможно резкое ухудшение автодорожных условий, возникновение пожаров от грозовых разрядов. При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, связи, повреждения кровельных конструкций зданий.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Не прикасаться к оборванным проводам, а во время грозы обесточить все электроприборы.
В случае возникновения аварийных ситуаций сообщать о случившемся следует по телефону «112».
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