МЧС предупреждает: на Средний Урал идут сильные грозы

В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Не прикасаться к оборванным проводам, а во время грозы обесточить все электроприборы.