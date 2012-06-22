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МЧС предупреждает: на Средний Урал идут сильные грозы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МЧС предупреждает: на Средний Урал идут сильные грозы

22 июня 2012, 10:12ОбществоЕвгения
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