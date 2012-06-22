Услуга «Трамвай на заказ»: экскурсии, вечеринки и просто романтика

Нет ничего проще, чем заказать ее, и в вашем распоряжении в течение любоговремени по подобранному вами маршруту будет курсировать «личный» трамвай. При этом в «заказном»трамвае можно устроить все, что душа пожелает. Это может быть романтическаяпрогулка по городу, это могут быть экскурсии по памятным местам, близ которыхпролегают «стальные магистрали», это может стать удобным способом необычнодоставить группу людей на мероприятие. Салон трамвая можно тематическиукрасить, развесить всюду воздушные шары, праздничные плакаты.

По всей интересующей информации можно звонить по телефону 25-63-78. Какотмечают сами трамвайщики, «Трамвай на заказ» - это... вместительно, демократично и экологически чисто!

Романтические прогулки - это прекрасно, и неважно, на трамвае они, по ночному городу, в лимузине или даже от кафе к кафе. Ни одна девушка не устоит перед галантным кавалером, способным поддержать беседу и поднять настроение. Однако разговоры разговорами, а подарок - неотъемлимая часть любого романтического свидания. Самый популярный тип подарка - украшение. Например, бижутерия в Москве- идеальный вариант подобрать то, что обязательно порадует вторую половинку. Бижутерия сегодня - это качество и красота.