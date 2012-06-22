В воскресенье в Нижнем Тагиле пройдет первый фестиваль духовно-патриотической песни

Прежде всего, отметим, что это будет не просто фестиваль, а настоящийконкурс исполнителей.

Всех участников мы делим на две категории: в первую войдут те, кому до35 лет, а другая называться «Вторая молодость», здесь будут все остальныеисполнители. В каждой категории будут номинации: «автор», «автор-исполнитель» идругие помощник руководителя молодежной организации Нижнетагильской епархии.

Кстати, для победителей предусмотрены призы: телевизор с плазменнойпанелью, фотоаппараты и множество других серьезных наград. Кроме того, всеучастники получат дипломы лауреатов, а победителям будут вручаться уже дипломысо степенями.

Сам фестиваль начнется с обращения ко всем пришедшим владыкиИннокентия, который непременно будет на мероприятии. Добавим также, что судитьисполнителей будет профессиональное жюри, представленное сотрудниками отделакультуры города.

TagilCity.ru удалось пообщаться с однимиз участников будущего фестиваля Евгением Норкиным. Он, кстати, уженеоднократно выступал на подобных мероприятиях города: «Афганскийветер», «Соцветие талантов», «...Из первых уст», занимал там призовые места.Евгений сам пишет музыку и тексты к своим песням, вдохновляясь русским роком,творчеством Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума, Трофима. Мы попросилирассказать нам, о чем его песня, которую Женя собирается исполнить:

В этой песне я объединяю себя со всем верующим народом, там даже естьстрочка «в борьбе я эту веру сохраню». Притом, веру можно воспринимать инебуквально, я сохраню «свою» веру, а кто-то сохраняет веру в жизнь, кто-то влюбовь...

Итак, впереди у города очень интересное событие, и TagilCity.ruжелает удачно выступить всем участникам фестиваля, а гостям мероприятия получить самые приятные эмоции.