Сергей Носов принял участие в подготовке спуска яхты «Ника» (ФОТО)

Она была построена по чертежам детского писателя Владислава Крапивина руками ребят Крапивинского отряда «Кречет».

Юрий Кожанов рассказал, что вчера ход работ лично оценил Сергей Константинович Носов, глава города Нижнего Тагила. Он с интересом ознакомился с базой, яхтенным хозяйством.

Ребята рассказали об особенностях устройства яхты класса «Штурман», о планах по развитию флотилии крапивинского отряда «Кречет».

Фотографии из группы «Типичный тагильчанин»: