Эвакуационный госпиталь развернулся в Нижнем Тагиле рядом с «Современником» (ФОТО)
Палатки эвакуационного госпиталя и полевая кухня появились сегодня в Нижнем Тагиле рядом с площадью Молодежи. Там студенты медицинского колледжа реконструировали работу эвакогоспиталей времен Великой Отечественной войны.
Реконструкция была организована при сотрудничестве медицинского колледжа и «Российского Красного креста». Большую помощь оказывали бывшие военнослужащие. Они помогли установить палатки и организовать полевую кухню.
Пока студенты изображали будничную жизнь госпиталя, Валентина Шишкина, председатель Нижнетагильского отделения организации «Российский Красный крест» рассказала журналисту TagilCity.ru о том, что мероприятие проводится как напоминание о событиях Второй мировой войны:
Это интерактивное действие, посвященное печальному периоду нашей страны — началу Великой Отечественной войны. Уже прошло 75 лет. Очень хотелось бы, чтобы об этом не забывали. Это действие — одно из напоминаний.
Я надеюсь, что данное мероприятие станет постоянным. Что оно будет служить напоминанием будущим поколениям. Чтобы они помнили и знали, -- сказала она.
Жители Нижнего Тагила, которые подходят к палаткам, солидарны с Валентиной Шишкиной. По их мнению, подобные мероприятия необходимо проводить на постоянной основе:
Такие мероприятия нужно проводить. И деток приводить, чтобы они побывали в этой атмосфере. Вы обратите внимание, палатки стоят на камнях, что соответствует исторической действительности. Ведь в разных местах располагались госпитали. Все это отражено очень точно. Мы в восторге рассказала журналисту одна из стоящих у палаток пожилых тагильчанок.
Жизнь эвакогоспиталя нашла отклик в сердце ещё одной тагильчанки. Она поделилась своими переживаниями:
Я представляю, как это было. Даже тревожно на душе. Хочется, чтобы те события никогда не повторились. Это страшно. Хорошо, что сделали эту реконструкцию. Пусть дети увидят то, чего не должно быть никогда.
В этот момент над городом раздался звук сирен гражданского оповещения. Началась Минута памяти и скорби.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru