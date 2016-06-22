Эвакуационный госпиталь развернулся в Нижнем Тагиле рядом с «Современником» (ФОТО)

Реконструкция была организована при сотрудничестве медицинского колледжа и «Российского Красного креста». Большую помощь оказывали бывшие военнослужащие. Они помогли установить палатки и организовать полевую кухню.

Пока студенты изображали будничную жизнь госпиталя, Валентина Шишкина, председатель Нижнетагильского отделения организации «Российский Красный крест» рассказала журналисту TagilCity.ru о том, что мероприятие проводится как напоминание о событиях Второй мировой войны:

Это интерактивное действие, посвященное печальному периоду нашей страны — началу Великой Отечественной войны. Уже прошло 75 лет. Очень хотелось бы, чтобы об этом не забывали. Это действие — одно из напоминаний.

Я надеюсь, что данное мероприятие станет постоянным. Что оно будет служить напоминанием будущим поколениям. Чтобы они помнили и знали, -- сказала она.

Жители Нижнего Тагила, которые подходят к палаткам, солидарны с Валентиной Шишкиной. По их мнению, подобные мероприятия необходимо проводить на постоянной основе:

Такие мероприятия нужно проводить. И деток приводить, чтобы они побывали в этой атмосфере. Вы обратите внимание, палатки стоят на камнях, что соответствует исторической действительности. Ведь в разных местах располагались госпитали. Все это отражено очень точно. Мы в восторге рассказала журналисту одна из стоящих у палаток пожилых тагильчанок.

Жизнь эвакогоспиталя нашла отклик в сердце ещё одной тагильчанки. Она поделилась своими переживаниями:

Я представляю, как это было. Даже тревожно на душе. Хочется, чтобы те события никогда не повторились. Это страшно. Хорошо, что сделали эту реконструкцию. Пусть дети увидят то, чего не должно быть никогда.

В этот момент над городом раздался звук сирен гражданского оповещения. Началась Минута памяти и скорби.