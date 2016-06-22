Жители Верхотурья платили за полив участка незаконно: коммунальщики привлечены к отвественности
22 июня 2016, 13:15Общество
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В Верхотурье городское коммунальное предприятие «Услуга» незаконно наживалось на жильцах многоквартирных домов.
Прокуратура установила, что представители коммунальной службы незаконно насчитывали жильцам плату за «полив участка», входящую в расчет за холодное водоснабжение в мае 2016 года. Такие квитанции с незапланированными расходами получили почти полторы тысячи верхотурцев.
Прокуратура города потребовала с предприятия вернуть горожанам деньги в полном объеме, а также признать недействительными ранее отправленные платежные документы.
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