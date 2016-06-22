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Жители Верхотурья платили за полив участка незаконно: коммунальщики привлечены к отвественности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Верхотурья платили за полив участка незаконно: коммунальщики привлечены к отвественности

22 июня 2016, 13:15Общество
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