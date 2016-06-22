Жители Верхотурья платили за полив участка незаконно: коммунальщики привлечены к отвественности

Прокуратура установила, что представители коммунальной службы незаконно насчитывали жильцам плату за «полив участка», входящую в расчет за холодное водоснабжение в мае 2016 года. Такие квитанции с незапланированными расходами получили почти полторы тысячи верхотурцев.