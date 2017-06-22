Роскомнадзор заблокировал Google в России из-за ссылки на подозрительный сайт

Запись об ограничении появилась лишь на некоторое время. Однако это вызвало немалое беспокойство людей, работа которых связана с поиском информации и интернетом.

У меня не открывался Google. Сначала я подумала, что проблемы у провайдера, но знакомые сказали мне, что столкнулись с этой же проблемой. Вскоре все восстановили рассказала TagilCity тагильчанка Юлия.

Оказалось, что виной всему был сбой в системе, и Роскомнадзор осуществил блокировку из-за ссылки на подозрительный сайт.