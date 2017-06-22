Роскомнадзор заблокировал Google в России из-за ссылки на подозрительный сайт
22 июня 2017, 18:55Общество
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Сегодня у некоторых пользователей оказался заблокирован Google. Он был внесен в список запрещенных сайтов.
Запись об ограничении появилась лишь на некоторое время. Однако это вызвало немалое беспокойство людей, работа которых связана с поиском информации и интернетом.
У меня не открывался Google. Сначала я подумала, что проблемы у провайдера, но знакомые сказали мне, что столкнулись с этой же проблемой. Вскоре все восстановили рассказала TagilCity тагильчанка Юлия.
Оказалось, что виной всему был сбой в системе, и Роскомнадзор осуществил блокировку из-за ссылки на подозрительный сайт.
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