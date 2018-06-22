Владимир Путин может приехать в Екатеринбург на фестиваль «Царские дни»
22 июня, 17:15Общество
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Президент России Владимир Путин может приехать в Екатеринбург во время проведения фестиваля по случаю 100-летия со дня расстрела семьи Романовых.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге обсуждают возможный визит президента России. Согласно общественной версии, Владимир Путин собирается посетить «Царские дни» в Екатеринбурге вместе с главой РПЦ патриархом Кириллом, визит которого ожидается 16 июля, сообщает «Новый день».
По другой версии предполагается, что самолет с президентом прилетит уже 9 июля, в день открытия выставки «Иннопром».
Напомним, что в марте 2018 года глава государства посетил Екатеринбург и встретился с рабочей молодежью Урала.
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