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Владимир Путин может приехать в Екатеринбург на фестиваль «Царские дни»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин может приехать в Екатеринбург на фестиваль «Царские дни»

22 июня, 17:15Общество
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