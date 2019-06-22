В Нижнем Тагиле 22 июня включат сирены

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В День памяти и скорби в Нижнем Тагиле включат электросирены, сообщает ЕДДС.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти, будут включены сирены. Оповещатели включат в 12.00 по местному времени, а звуковой сигнал будет длиться 1 минуту. Горожан призывают не беспокоиться и почтить память погибших минутой молчания.
22 июня 1941 началась Великая Отечественная война. Горожан призывают не беспокоиться и почтить память погибших минутой молчания. Также 22 июня пройдёт митинг, посвященный Дню памяти и скорби «Июнь 41 года» у Мемориала погибшим горнякам, а в историко-краеведческом музее пройдёт мероприятие «Дети войны. Память сердца».
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