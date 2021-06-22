«Народный контроль» Алтайского края против честной конкуренции на рынке БАДов

Выходит, пишут журналисты «Новых Известий», алтайский «Народный контроль» — это компания-пустышка. По данным СПАРК, ее основатель, Якушев, ранее был руководителем ООО «Биофарматор», которым владеет крупнейший на Алтае производитель БАД «Эвалар». Еще один член АРООП Александр Тюнин и сегодня — глава ООО «Вольница», которое принадлежит тому же «Эвалару». Кроме того, как установили журналисты, сам Якушев сейчас директор по развитию и медицинскому направлению Некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер» (НП «АБФК»), включающий в себя 36 компаний, в том числе «Эвалар» и «Алтайвитамины».