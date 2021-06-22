«Народный контроль» Алтайского края против честной конкуренции на рынке БАДов

Как пишут »Новые Известия», американская корпорация реализует свои товары в 190 странах. В РФ в маркетплейсе представлено 13 тыс. наименований БАД, витаминов и пищевых добавок. Ранее Верховный суд РФ признал, что мобильное приложение iHerb было заблокировано законно. Основанием для признания стала экспертная оценка товарного ассортимента русскоязычной версии сайта. Некоторые продукты содержали травы, которые запрещено использовать в отечественных БАД.
Кассационную жалобу со стороны маркетплейса не удовлетворили. При этом точный перечень этих растительных трав так и не предоставили компании. Кроме того, iHerb не дали возможность удалить из приложения неподходящую продукцию. А сейчас «Народный контроль» Алтайского края в лице исполнительного директора Николая Якушева требует удалить и сам сайт, где эта продукция все еще представлена.
Следует сказать, что у Якушева есть не только медицинское образование, но и мандат депутата алтайского краевого Законодательного собрания. Он пишет на страницах портала своей организации о часто поступающих жалобах от населения на иностранные лекарственные препараты низкого качества. Именно это побудило его к созданию своей АРООП.
Но за пять лет работы в новостном разделе сайта так и не возникло никакой информации. Отсутствует финансовая отчетность, сообщения об упразднении того или иного фальсифицированного препарата. Единственное, что получилось найти о «Народном контроле» Алтая в поисковике в 2017 г. — жалобу на БАД «Черника-Форте», который не излечивал зрение алтайцев.
Выходит, пишут журналисты «Новых Известий», алтайский «Народный контроль» — это компания-пустышка. По данным СПАРК, ее основатель, Якушев, ранее был руководителем ООО «Биофарматор», которым владеет крупнейший на Алтае производитель БАД «Эвалар». Еще один член АРООП Александр Тюнин и сегодня — глава ООО «Вольница», которое принадлежит тому же «Эвалару». Кроме того, как установили журналисты, сам Якушев сейчас директор по развитию и медицинскому направлению Некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер» (НП «АБФК»), включающий в себя 36 компаний, в том числе «Эвалар» и «Алтайвитамины».
По замечанию журналистов, получается, борец с БАД США сам является заинтересованным лицом в устранении конкурента с рынка РФ. Из-за этого дискредитируется сама идея независимого контроля.