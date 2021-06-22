Высокоскоростной интернет на трассе М4 «Дон» обеспечит МегаФон

Двести базовых станций построит и модернизирует МегаФон, обеспечив тем самым доступ к сети 4G и бесперебойной связи на участке трассе М4 «Дон» протяженностью более 1,5 тысячи километров.

Стабильная связь и высокоскоростной интернет будут доступны не только на всех участках трассы М4, где ежедневно проезжает более 80 тысяч человек, но и в расположенных рядом с дорогой деревнях и селах. Модернизация продлится до конца 2022 года и охватит Московскую, Воронежскую, Тульскую и другие области, а также юг России. Особое внимание компания намерена уделить покрытию сети 4G, которая по завершению работ должна увеличиться почти на 1,3 тысячи километра. Как отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко, бесперебойная связь в дороге важна не столько для комфорта, сколько для возможности оперативно связаться с экстренными службами в случае аварий и других чрезвычайных ситуаций. Работы по модернизации и строительству базовых станций запланированы и при строительстве скоростной трассы М12 «Москва — Казань», которую было решено продлить до Екатеринбурга. В перспективе и на этой дороге в рамках подписанного соглашения МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету и стабильной голосовой связи.

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