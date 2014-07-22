Вниманию автолюбителей! Сегодня движение по дороге «Нижний Тагил - Верхняя Ослянка» закрыто

Так, сегодня, 22 июля 2014 года, с 09.00 до 21.00 будет закрыто движение транспорта по трассе «г. Нижний Тагил – поселок Синегорский – село Верхняя Ослянка» в связи с проведением ремонтных работ моста через речку Полуденка.

Добавим, что сегодня дорога к Верхней Ослянке – худшая из тех, что ведут из Нижнего Тагила. Здесь регулярно закрывают движение общественного транспорта. А Нижняя Ослянка и вовсе оторвана от мира: её жители не имеют даже электричества.