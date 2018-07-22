Газировка и консервы будут производиться в колониях Свердловской области

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, в ИК Свердловской области начнется производство газированной воды, а также мясных консервов.

Так, в ИК-46 Невьянска уже поставлено оборудование для розлива газводы. В ближайшее время здесь начнется производство трёх видов газировки: «Тайга», «Дюшес» и «Тархун». В будущем ассортимент возможно расширят до шести видов. Все напитки будут реализовываться самими осуждёнными через магазины пенитенциарной системы.