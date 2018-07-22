Газировка и консервы будут производиться в колониях Свердловской области

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В исправительных колониях Свердловской области планируется наладить производство газированной воды и мясных консервов.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, в ИК Свердловской области начнется производство газированной воды, а также мясных консервов.
Так, в ИК-46 Невьянска уже поставлено оборудование для розлива газводы. В ближайшее время здесь начнется производство трёх видов газировки: «Тайга», «Дюшес» и «Тархун». В будущем ассортимент возможно расширят до шести видов. Все напитки будут реализовываться самими осуждёнными через магазины пенитенциарной системы.
Кроме того, в ИК Свердловской области планируется производство мясных консервов. Эта продукция также будет направлена для гарантийного и дополнительного питания осужденных, сообщает «Областная газета».
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