Минеева поддержала стремление власти образовывать молодежь в вопросах бизнеса

Минеева поддержала стремление власти образовывать молодежь в вопросах бизнеса
Минеева поддержала стремление власти образовывать молодежь в вопросах бизнеса
Сегодня, 21:53ОбществоФото: фрагмент видео
В рамках обучающего проекта "Бизнес-уик-энд" в Москве 1 августа стартует новая образовательная программа - отраслевой акселератор. Это будет завершающий этап для прошедших преакселерацию и акселерацию проекта.

Столичный уполномоченный по правам предпринимателей Татьяна Минеева поддержала стремление властей образовывать молодое поколение в вопросах предпринимательства.

Как сообщает tass.ru, по новой программе обучение продлится 22 недели. Это самые продолжительные курсы за всю историю образовательного проекта. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, планируется, что в программе примут участие по меньшей мере 800 человек. Во время обучения своими знаниями и навыками поделятся эксперты мирового уровня, в том числе предприниматели с международным опытом, венчурные инвесторы и эксперты школ МВА.

Присоединиться к программе могут также молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, которые имеют действующий бизнес и наработанную клиентскую базу. Регистрация открыта до 28 июля.

Отраслевой акселератор главным образом направлен на то, чтобы научить действующих предпринимателей привлекать ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования коммерческих проектов. Команды сгруппируют по направлениям, согласно наиболее быстрорастущим сегментам экономики: Machine Learning, BigData Analysis, EduTech, FoodTech, FinTech, Gaming Industry.

По словам бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, молодые люди сегодня очень интересуются такими дисциплинами, как правовая культура и финансовая грамотность. Именно эти компетенции станут базой для развития у молодежи новой предпринимательской ментальности, считает она.

“Со своей стороны, могу сказать о востребованности работы бизнес-акселератора MOS.МШУ, в рамках которого проводился цикл мероприятий разного формата: бизнес-встречи с менторами и истории успеха предпринимателей, тестирование, погружение в предпринимательство, знакомство с новыми профессиями, трендами и рынками будущего”, - отметила Минеева.

По ее словам, в рамках программы участники работали над решением кейсов, погружались в интерактивные лекции, онлайн-марафоны, бизнес-симуляции, а также осваивали форсайт и дизайн-мышление.

“Именно таким образом можно обеспечить для молодежи полное погружение в бизнес-среду”, - заявила бизнес-омбудсмен.

Обучение будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах. Также участники смогут пользоваться закрытым телеграм-чатом, который поможет наладить контакты между предпринимателями.

"Бизнес-уик-энд" - это бесплатный образовательный проект в городе Москве по основам предпринимательства для молодежи от 16 до 35 лет и людей старшего поколения. Участников учат генерировать бизнес-идеи, собирать команду для реализации, формировать бизнес-модель, запускать стартап и развивать действующий бизнес.

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