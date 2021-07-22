Российские компании совершили прорыв в области протезирования

Российские компании совершили прорыв в области протезирования
Российские компании совершили прорыв в области протезирования
Сегодня, 00:38ОбществоФото: пресс-служба компании OCSiAl
Входящие в портфель Группы «РОСНАНО» предприятия «Моторика» и OCSiAl разработали и запустили в продажу протезы, чувствительные к touch-screen экранам. Их цена в 10-15 раз ниже аналоговых протезов. Теперь люди с особенностями здоровья смогут пользоваться смартфонами и планшетами.

В России и СНГ порядка 50 тысяч человек нуждаются в протезах, но получают их только 10%. И даже те, кто получил помощь, не могут пользоваться им в работе с сенсорными экранами, пишет newsnn.ru.

Новые протезы содержат в себе электропроводящие накладки-напальчники из силикона с графеновыми нанотрубками. Изделия разработали производители одностенных углеродных нанотрубок из компании OCSiAl. Данные трубки позволяют экранам смартфона распознавать прикосновения за счет передачи электротоков тела.

Как отметили специалисты, нанотрубки отличаются гибкостью, повышенной прочностью и легкостью, поэтому с их помощью можно улучшать характеристики обычных материалов. Уникальная трубка с виду напоминает человеческий волос, однако она в 50 тысяч раз его тоньше.

OCSiAl стала первой компанией стоимостью в один миллиард долларов в портфеле «РОСНАНО». Компания стала первой и пока единственной в России в секторе material based.

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