Кобзев заявил о недопустимости массовой вырубки леса на Байкале

Временно исполняющий обязанности главы Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что в регионе на объектах строительства и реконструкции БАМа и Транссиба появятся камеры видеонаблюдения. Любой гражданин сможет наблюдать за действиями работников «Российских железные дорог».

Ранее в РФ был принят закон, позволяющий «РЖД» осуществлять сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Лес вырубают ради расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом информирует irksib.ru. Когда местные жители узнали о скором начале работ, они стали выражать свое недовольство происходящим. Граждане просят губернатора Приангарья сохранить уникальную природу Байкала. Во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Игорь Кобзев затронул проблему вырубки деревьев. Участники переговоров пришли к консенсусу. Уже принято решение о заключении меморандума между властями Иркутской области и «РЖД». В нем будут прописаны ограничения и закреплен контроль за всей процедурой. «Наша задача – найти баланс между требованиями природоохранного законодательства, экономическими и экологическими интересами», - заявил глава региона. «Российские железные дороги» обязаны решить все вопросы по охране природы. На плечи перевозчика легла работа по возведению очистных сооружений на железнодорожных станциях. Также компания должна вывозить отходы с побережья Байкала в центральной экологической зоне и установить камеры видеонаблюдения там, где планируется вырубка деревьев. Еще «РЖД» должны осуществить работы по лесовосстановлению и позаботиться о природных памятниках в Слюдянском районе. Игорь Кобзев добавил, что весь процесс будет по максимуму открытым и прозрачным для местного населения. «Главное: нам удалось достичь взаимопонимания. Никаких сплошных и массовых рубок на Байкале не будет», – подытожил глава Приангарья.

