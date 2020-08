Медик из Москвы рассказал о ходе лечения Навального на своей странице в Fb

Стало известно, как в Пироговском центре лечили оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал в Facebook заведующий отделением анестезиологии-реанимации медицинского учреждения Борис Теплых. Медик специально прилетел в Омск из столицы.

«Это были сумасшедшие 36 часов без сна и с бесчисленными моментами истощения батареи айфона», - рассказал он в Facebook. «Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально. С нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, — тут они перепропагандонили всех. У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель, требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чём честно говорится, и прочая, и прочая. Транслируется же всё наоборот». «Когда пациент стабилизировался, бригаде санавиации было предложено начать транспортировку пациента. Ещё час назад немецкие коллеги, утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находиться там, где он находится, ещё десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели. Ждал, что толпа пойдёт к гостинице с криками: «Увози! Увози!» Не-а. И окружение вдруг замолкло. Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей?»

