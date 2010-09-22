Дети погибают в ДТП по недосмотру взрослых

В Нижнем Тагиле и пригородном районе за аналогичный период зафиксированы2 случая гибели детей, сообщили TagilCity.ru в ОАРиП ОГИБДД УВД Нижнего Тагила.Оба ребенка погибли в момент ДТП находились с бабушками.

7 сентябряводитель «Газели», находясь в состоянии наркотическогоопьянения, допустил наезд на 3-летнюю девочку. Второе ДТП произошло в июне вУральце. В то время, когда бабушка выходила из «Газели», ребеноквыбежал на проезжую часть и был сбит грузовой машиной.

В ДТП чаще погибают дети дошкольного и младшего школьного возраста. Вэтом возрасте ответственность за поведение детей на дороге лежит навзрослых, уверен начальник отделения ОАРиП ОГИБДД УВД Нижнего ТагилаСергей Бернгардт. Находясь с ребенком возле проезжей части, взрослые недолжны ослаблять контроль за его поведением, напоминает СергейБернгардт.