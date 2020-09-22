Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев о паводке: расслабляться рано

Как сообщает Prokhab.ru, в городе Комсомольск-на-Амуре вода может превысить 700 см, тогда как критическая отметка — 650 см. В Хабаровске вода остановилась на отметке в 630 см. Но в Елабуге вода может оказаться выше максимальной отметки почти на метр, а в селах Троицкое и Малмыж — на 50 сантиметров от максимальной точки. Следом вода дойдет до Комсомольска-на-Амуре. Самое худшее в этой ситуации — тот факт, что вода задержится до наступления заморозков.