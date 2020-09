Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев о паводке: расслабляться рано

Михаил Дегтярев, который занимает пост главы Хабаровского края, обсудил с районными главами ситуацию с паводками. Сейчас критическая ситуация фиксируется в трех селах Нанайского района: Малмыже, Елабуге и в Троицком, а также в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает Prokhab.ru, в городе Комсомольск-на-Амуре вода может превысить 700 см, тогда как критическая отметка — 650 см. В Хабаровске вода остановилась на отметке в 630 см. Но в Елабуге вода может оказаться выше максимальной отметки почти на метр, а в селах Троицкое и Малмыж — на 50 сантиметров от максимальной точки. Следом вода дойдет до Комсомольска-на-Амуре. Самое худшее в этой ситуации — тот факт, что вода задержится до наступления заморозков. Дегтярев заявил, что ситуация с паводками в субъекте непростая. В Хабаровске принятые меры показали положительный результат, но работа с последствиями стихии только начинается, сейчас расслабляться рано. Также он сказал, что нужно оценить ущерб от паводков. Например, в селе Корсаково-2, где побывал Дегтярев, от воды пострадали 29 домов, а жители сообщили, что им не подвозят питьевую воду. Врио губернатора Дегтярев обещал в экстренном порядке решить проблему. Также он потребовал, чтобы осмотры комиссий были выполнены в скором времени. В селе будет построена дамба, или жителей эвакуируют из населенного пункта. В Комсомольске-на-Амуре службы контролируют все опасные точки. Волонтеры заготовили свыше 4 тыс. мешков с песком, а коммунальные службы уже тампонируют трубы и ливневки. В случае необходимости мэрия начнет откачивать воду по аналогии с Хабаровском.

