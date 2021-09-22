ВКонтакте поддержит грантами культурные проекты

Поддержку от платформы смогут получить музеи, театры и другие культурные институции. Так у них будет ещё больше возможностей популяризировать свои проекты в онлайне.

ВКонтакте запустила грантовую программу для организаций, которые создают проекты в области культуры и открывают новые направления в искусстве. Грант можно потратить на продвижение проекта или мероприятия ВКонтакте. Так платформа помогает представительствам культурных учреждений развиваться в диджитал-среде. Подать заявку и получить грант могут как широко известные музеи, театры и филармонии, так и авторские выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения вне зависимости от региона. Участвовать в программе можно и онлайн-проектам. Чтобы получить грант, достаточно иметь активное сообщество ВКонтакте и регулярно взаимодействовать с аудиторией. Преимуществом станут нестандартные инструменты: можно вести прямые трансляции с обсуждениями театральных постановок или проводить творческие вечера с помощью звонков на платформе. При этом количество подписчиков значения не имеет: Команда ВКонтакте будет оценивать актуальность темы и формат проекта, а также вовлечённость аудитории и наполнение сообщества. Грант можно получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на развитие проекта в целом. Каждые три месяца можно подать заявку на грант в размере 100 тысяч рублей — его смогут выиграть 10 участников. А раз в год есть шанс стать обладателем более крупного приза: пять лидеров получат по миллиону рублей и ещё шесть — по 500 тысяч рублей. Общий грантовый капитал составляет 12 миллионов рублей. Победителей будут объявлять в сообществе «Культура ВКонтакте». Узнать больше подробностей можно на сайте программы: vk.com/grants. Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте: «Для нас важно, чтобы каждый музей или творческое объединение могли представить себя и свой уникальный проект в онлайне. Это позволит привлечь внимание значительно большей аудитории к культурным проектам. Обычно получить грантовые средства — не самая простая задача для организации, связанной с культурой. Наша программа цифровых грантов позволит в два клика получить ресурс на продвижение ВКонтакте. Чтобы подать заявку, нужны только подробное описание проекта и любовь к платформе». ВКонтакте уже действует программа поддержки талантливых авторов VK Talents. Она включает ежемесячные гранты на продвижение и развитие творчества, интеграции в модные события и фестивали, контракты и коллаборации со всемирно известными брендами. Также платформа регулярно создаёт проекты в сфере культуры. Так, к юбилею Сергея Довлатова пользователи смогли увидеть фильм Алексея Германа — младшего о писателе, а также посмотреть трансляции фестиваля «‎День Д» и поделиться любимой цитатой автора на своей странице.

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