Молодые работники «Уралвагонзавода» удостоены стипендии Президента

Стипендия учреждена в апреле нынешнего года и предназначена для поддержки молодых инженеров оборонно-промышленного комплекса. Каждый победивший ежемесячно в течение трех лет будет получать по 20 тысяч рублей. Всего стипендиатами главы государства в год может стать не более одной тысячи человек. Из 26 номинантов было выбрано 10, из которых правительственная комиссия оставила семь самых достойных.