Молодые работники «Уралвагонзавода» удостоены стипендии Президента
Семь молодых работников «Уралвагонзавода» удостоены стипендии Президента России.
Стипендия учреждена в апреле нынешнего года и предназначена для поддержки молодых инженеров оборонно-промышленного комплекса. Каждый победивший ежемесячно в течение трех лет будет получать по 20 тысяч рублей. Всего стипендиатами главы государства в год может стать не более одной тысячи человек. Из 26 номинантов было выбрано 10, из которых правительственная комиссия оставила семь самых достойных.
Молодые специалисты должны иметь «передовые научно-технические и производственно-технологические достижения, улучшающие качества, боевой эффект и конкурентоспособность вооружения, военной, специальной и инновационной техники». Поэтому каждый уралвагонзаводец представил свои наработки, отметили в пресс-службе УВЗ. К примеру, Аспирант Михаил Бегман из управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции работал над повышением надежности гидропривода инженерных машин. Антон Москвичев, сотрудник КБ механизации и автоматизации производства – над созданием испытательного оборудования при постановке на производство одного из специзделий. А Владимир Пилипенко из отдела главного металлурга – над техническим управлением кузнечным производством.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM