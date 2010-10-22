Полного запрета на турпоходы для школьников в Нижнем Тагиле не будет

При этом она отметила, что ЧП на горе Медведь-камень показало, что необходимо разработать систему, в которой программа развлечений во время похода в лес должна обязательно учитывать возраст школьника, а также прописать меру ответственности взрослых.

ЧП, напомним, произошло на прошлой неделе. На экстремальном аттракционе «русская катушка» во время похода на гору Медведь-камень 6-тиклассник ударился о дерево и получил тяжелейшие травмы. Мэр Валентина Исаева считает, что это был, скорее всего, несчастный случай. Сейчас мальчик в состоянии комы находится в больнице Екатеринбурга. По данным Уралинформбюро, уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов поручил детскому омбудсмену Среднего Урала Наталье Улановой взять происшествие под личный контроль.