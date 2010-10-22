Тагильские КВНщики провели митинг в поддержку юмора

Об этом рассказали горожанам более 50-ти тагильских КВНщиков на шуточном митинге у здания администрации города. Главное требование собравшихся, дать им реализовать свои идеи и возможности. Сейчас, молодые таланты веселят тагильчан в ночных клубах. Но как говорит ветеран тагильского движения КВНщиков Макс Бодров, пришло время перемен.