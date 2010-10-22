Тагильские КВНщики провели митинг в поддержку юмора
22 октября 2010, 16:54ОбществоАнка
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Нижнетагильский КВН жив.
Об этом рассказали горожанам более 50-ти тагильских КВНщиков на шуточном митинге у здания администрации города. Главное требование собравшихся, дать им реализовать свои идеи и возможности. Сейчас, молодые таланты веселят тагильчан в ночных клубах. Но как говорит ветеран тагильского движения КВНщиков Макс Бодров, пришло время перемен.
В четверг 28 октября, в ДК НТМК пройдет фестиваль КВНа, на который приедут команды со всей Свердловской области, рассказал Макс Бодров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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