Таможенникам поставлена задача смягчить инвестиционный климат

День таможенника отмечается 25 октября. К своему празднику тагильские таможенники подошли с 20% ростом показателей. С начала года зарегистрировано 12 тысяч таможенных деклараций, в федеральный бюджет перечислен 1 миллиард 802 миллиона рублей. Рост показателей – прямое следствие активности участников внешнеэкономической деятельности. То есть УВЗ, НТМК и других промышленных гигантов. Таможня создаёт условия для прозрачной работы с ними. Новые задачи, которые стоят перед таможенниками – это создание условий для улучшения инвестиционного климата, считает Константин Коптелов. Для этого вводится система электронного декларирования. Она уже работает. Константин Коптелов поздравил с Днём таможенника всех коллег. Пожелал им новых успехов на благо отечества.