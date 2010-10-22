Уголовное законодательство РФ ждут серьезные изменения

Как пояснил министр юстиции Александр Коновалов, прежде всего речь идетоб отказе от нижних пределов санкций в виде лишения свободы по 68составам преступлений, которые являются, по его словам, «наиболееходовыми». При этом, как подчеркнул Коновалов, верхние пределы санкцийостаются прежними. «То есть смягчение наказания как такового непроисходит и наиболее опасные преступники, совершившие преступление поэтим составам, будут получать наказания по максимуму», - подчеркнулКоновалов.

По словам министра юстиции, нижний предел санкций будет упразднен, вчастности, по преступлениям корыстной направленности: кражи, грабежи,разбои; по насильственным преступлениям против личности.Предлагаемые поправки в закон предусматривают более широкое внедрениеальтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы: штрафови обязательных работ.

По словам Коновалова, предлагаемые поправки смогут уменьшить «население»российских колоний и тюрем, «как минимум, на треть». «Мы будемприближаться к практике всех цивилизованных правовых систем, когдасредний размер назначенного наказания в виде лишения свободы тяготеет нек 6-9 годам лишения свободы, а к 2-3 годам», - сказал он, отметив, чтоэто позволит, возможно, не сразу уменьшить численность осужденных клишению свободы, но «повысит текучесть», чтобы люди не задерживались втюрьме годами.

Ранее Медведев на совещании по либерализации уголовного законодательстваотметил, что данные изменения должны стать очередным шагом на путилиберализации законодательства. «По моему поручению Минюстом былподготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в УК РФ».Из 68 составов преступлений, которые содержатся в Кодексе, предлагаетсяисключить нижние пределы санкций в виде лишения свободы», - сказал главагосударства.