В Нижнем Тагиле после ремонта открылся Ледовый дворец спорта
Сегодня, 17:41ОбществоФото: vk.com/realuvznews
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила после ремонта фасада открылся Ледовый дворец спорта им. Сотникова, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».
Сюжеты: Нижний Тагил
За несколько месяцев в здании Ледового дворца отремонтировали бетонные конструкции, металлоконструкции, водоотведение, а также восстановили входные группы и крыльцо, покрасили фасад.
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