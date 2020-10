Фильм екатеринбургского режиссера стал победителем Фестиваля уличного кино

Лидером голосования открытого киносмотра стала драма «Большая восьмерка» екатеринбургского режиссера Ивана Соснина. Победителя выбирало не авторитетное жюри, а сами зрители.

20 октября на торжественной церемонии закрытия в Центре документального кино в Москве был объявлен победитель фестиваля. Им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка». История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма. За время фестиваля состоялось 540 кинопоказов, которые посетили более 200 тысяч зрителей. Среди городов показа Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом городе зрители отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов. Впервые была введена регистрация на показы для ограничения количества посетителей на площадках, и, несмотря на новые реалии, фестиваль удалось провести. Отдельное внимание на площадках уделялось соблюдению санитарно-эпидемиологических мер: рекомендациям по средствам индивидуальной защиты, дистанции при рассадке, а также перерывам между сеансами в закрытых помещениях. Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента, включая премьеры и новые имена российского кино,отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин. В период проведения Фестиваля в онлайн-кинотеатре МТС ТВ были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

