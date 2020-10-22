Проверка министра и вторая волна. Итоги дня в Свердловской области

Свердловскую область захлестнула вторая волна пандемии корронавируса. Ежедневно растет число заболевших, а из предпринятых властями региона мер — только ужесточение масочного режима. Больницы вновь перепрофилируют для приема больных коронавирусом. Однако уже и те, кто оставался работать в таком режиме, не справляются с наплывом пациентов. Эксперты рассказали, что причиной такой ситуации стала халатность самих людей, открытие авиасообщения, начало учебного года, а также сезонные заболевания. Несмотря на все, никаких жестких мер областным правительством не предпринимается. При этом решением проблемы с ростом заболеваемости может стать повторное введение самоизоляции или частичные ограничения, к примеру перевод сотрудников организаций на удаленную работу по возможности, ограничение проведения массовых мероприятий, а также перемещений по стране. Кроме того, одним из вариантов может стать более доступное тестирование на коронавирус.