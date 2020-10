Проверка министра и вторая волна. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 22 октября.

В Екатеринбурге медики ЦГКБ № 1 рассказали о том, что из больницы массово увольняются медики. Они сообщили о 80 случаях, а причиной назвали конфликты с руководством, которые происходят из-за доплат за работу с коронавирусными больными и неоплаты отпусков. В результате министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приедет в медучреждение с проверкой. Кроме того, горздрав Екатеринбурга также проведет расследование. Министр проверит ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге после сообщений о массовых увольнениях Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Так, за сутки с 21 по 22 октября инфекция в Нижнем Тагиле была подтверждена у 27 человек. В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2201 тагильчанина. В Свердловской области в целом зарегистрировано 259 новых случаев. Всего зараженных в регионе насчитывается более 33,6 тысячи человек, из них 27,7 тысячи выздоровели, еще 728 — скончались. В Нижнем Тагиле за время пандемии COVID-19 заболели более 2,2 тысячи человек Свердловскую область захлестнула вторая волна пандемии корронавируса. Ежедневно растет число заболевших, а из предпринятых властями региона мер — только ужесточение масочного режима. Больницы вновь перепрофилируют для приема больных коронавирусом. Однако уже и те, кто оставался работать в таком режиме, не справляются с наплывом пациентов. Эксперты рассказали, что причиной такой ситуации стала халатность самих людей, открытие авиасообщения, начало учебного года, а также сезонные заболевания. Несмотря на все, никаких жестких мер областным правительством не предпринимается. При этом решением проблемы с ростом заболеваемости может стать повторное введение самоизоляции или частичные ограничения, к примеру перевод сотрудников организаций на удаленную работу по возможности, ограничение проведения массовых мероприятий, а также перемещений по стране. Кроме того, одним из вариантов может стать более доступное тестирование на коронавирус. Пугающая статистика. Почему Свердловскую области накрыла вторая волна коронавируса Вчера из Тагильского пруда спасатели достали тело утонувшего мужчины. По факту происшествия следственный комитет начал проверку. Сегодня стало известно, что личность мужчины установлена, следователи ожидают подтверждения. Отмечается, что погибший не был пропавшим безвести. В Нижнем Тагиле установили личность утонувшего в пруду мужчины

