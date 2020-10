У некоторых знаков зодиака не получится избежать конфликтов 23 октября

Астрологи предсказали конфликтность некоторых знаков зодиака 23 октября, другим предстоит насыщенный и интересный день.

Овен Овнам предстоит непростой день. Обстоятельства сложатся не лучшим образом в решении рабочих вопросов. Следует как можно больше отдыхать, а еще лучше взять выходной. Вам может захотеться чужого внимания и одобрения ваших действий. Не забывайте посмотреть на себя со стороны и похвалите самостоятельно. Вы будете очень активны. В вашем воображении родится много идей, и вы поспешите приступить к их воплощению. В отношениях с вашей второй половинкой избегайте давления и не пытайтесь навязать свое мнение. Телец День пройдет удачно. Действуйте осторожно и не спешите при принятии важных решений. Не слушайте чужих советов, у вас получится найти любой ответ самостоятельно. Во второй половине дня запланируйте проведение сделок и деловых переговоров. Ваше обаяние позволит располагать к себе даже незнакомых людей. Напряженность скажется на состоянии вашего организма, не забывайте поддерживать его в тонусе. Займитесь физическими упражнениями или посетите тренажерный зал. Вечер лучше посвятить прогулкам или подобным занятиям, постарайтесь не сидеть на одном месте. Близнецы Неблагоприятный день для представителей знака. Неприятности начнутся уже в первой половине дня. Вы будете раздражительны и конфликтны. Ни исключены ошибки в самых простых рабочих задачах. Влияние позитивных тенденций будет улучшаться в течение дня. После обеда вы вернетесь к обычному рабочему ритму и наладите общение с окружающими. Попробуйте пересмотреть рацион вашего питания и запланировать диету. Вечером вас может ожидать приятная новость или приглашение на встречу. Рак Вам будет сложно сдерживаться. Едкие замечания и сарказм не сыграют вам на руку. Постарайтесь думать, о чем говорите, иначе не избежите неприятных последствий. Лучше сосредоточиться на рабочих вопросах, которые вы можете выполнять в одиночку. Свою общительность лучше направить на близких родственников. Запланируйте встречу в семейном кругу. Можете заняться физическими упражнениями или любимым видом спорта. В отношениях, если не получается найти общий язык, не настаивайте на своем и измените подход. Лев Интересный день для львов. Ваше деловое чутье будет на самом высоком уровне. В этот день рекомендуется как можно больше заниматься укреплением деловых контактов и поиском новых партнеров. Ваша интуиция позволит сразу определить перспективы. Вы будете очень активны в течение всего дня. Энергию стоит направить на занятия спортом. Вечер лучше провести без шумных компаний. В отношениях вас могут ожидать неожиданные перемены. Дева Вас ожидает насыщенный и богатый на события день. Вас могут порадовать приятными известиями. Не исключены внезапные встречи с хорошими людьми. В рабочих вопросах у вас могут появиться необычные идеи. Не стесняйтесь и предложите их вашим коллегам. Хороший день для покупок. Можете закупиться домашними мелочами или приобрести что-то крупное, о чем давно мечтали. Вечер лучше провести в кругу семьи или навестить дальнего родственника. Весы День неспокойный, но очень активный. Рекомендуется заняться решением проблем, которые давно откладывались. На работе возьмитесь за старые проекты, именно в этот день получится найти оптимальное решение. Вы будете опираться на опыт и не допустите прежних ошибок. Вы отлично себя чувствовуете и ваше здоровье не подведет вас. Ваша вторая половинка может подарить вам повод порадоваться. Не оставайтесь в долгу и преподнесите сюрприз вашему партнеру. Скорпион Сложный день для представителей знака. Не исключены конфликты на работе и ошибки из-за невнимательности. Постарайтесь снисходительней относиться к ошибкам окружающих. Проявите дипломатичность и сглаживайте конфликтные ситуации. В рабочих делах вы будете энергичны и настроены на результат. Напряженный день приведет к сильной усталости. Не рекомендуются физические нагрузки. Вечер лучше провести без шумных компаний. Стрелец День пройдет спокойно. Не следует торопиться, можно сделать то, что вы планировали очень давно. Вы не сделаете серьезных ошибок, а мелкие исправите. Вы можете помириться с людьми, с которыми были в ссоре. Устройте себе приятный отдых вечером, он повысит вашу самооценку. Хорошее настроение восстановит самочувствие и прогонит мрачные мысли. Возможно, вам покажется, что ваша половинка не проявляет к вам интерес, но вам есть за что бороться. Козерог В вашу голову приходят необычные и вдохновляющие идеи. Повседневные дела не кажутся утомительными и скучными. Возможны приятные встречи или знакомства. Кроме того, вам неожиданно могут прийти денежные поступления. В течение дня старайтесь избегать конфликтов, возможны психические перегрузки. Кроме того, вероятно осложнение старых болезней. Будьте аккуратнее, в этот день высок риск получения травмы. Водолей День обещает быть насыщенным и интересным. Вас ожидают события, о которых захочется рассказать всем. Возможны необычные знакомства и встречи. Во второй половине дня возможен приятный сюрприз или денежное поступление. На работе не все получится сделать, что планировалось, а потому расставляйте приоритеты. Рыбы День пройдет удачно. Вам почти не требуется прикладывать усилия для достижения успеха. Могут возникнуть разногласия с близкими, но вам удастся найти компромисс. В начале дня есть вероятность получить выгодное деловое предложение. Некоторые коллеги, которые не хотят выполнять свою работу, постараются переложить ее на вас. Это будет раздражать, но не поддавайтесь этому. Реагируйте спокойно.

