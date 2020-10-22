У некоторых знаков зодиака не получится избежать конфликтов 23 октября

Овен

Овнам предстоит непростой день. Обстоятельства сложатся не лучшим образом в решении рабочих вопросов. Следует как можно больше отдыхать, а еще лучше взять выходной. Вам может захотеться чужого внимания и одобрения ваших действий. Не забывайте посмотреть на себя со стороны и похвалите самостоятельно. Вы будете очень активны. В вашем воображении родится много идей, и вы поспешите приступить к их воплощению. В отношениях с вашей второй половинкой избегайте давления и не пытайтесь навязать свое мнение.