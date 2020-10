В ноябре в Сочи пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

11 ноября в Сочи стартует форум «Сильные идеи для нового времени», который организует Росконгресс и Агентство стратегических инициатив. На этом мероприятии будут обсуждаться 100 лучших идей в стратегических сферах, выбранных в ходе народного голосования.

Форум будет проводиться в смешанном формате. Основные мероприятия пройдут в традиционном режиме. Кроме этого участники и эксперты смогут общаться на видеоконференциях. Те, кто будет присутствовать очно, могут не переживать за здоровье. Организаторы обещают соблюдать все нормы санитарной безопасности. По мнению председателя правления, директора фонда Росконгресс Александра Стуглева, ограничения из-за распространения коронавируса в некоторой степени пошли форуму на пользу. Пришлось подключить современные онлайн-технологии, которые позволят любому заинтересованному человеку присоединиться к форуму, где бы он ни находился, пишет newstracker.ru. Сообщается, что деловая программа форума будет разбита на 7 направлений: «Новая молодежная повестка», «Новая социальная стратегия», «Новое городское развитие», «Новые компетенции», «Новая технологическая стратегия», «Современная экономика» и «Новые идеи для бизнеса». Последний блок будет посвящен поиску «новой нефти», так организаторы назвали перспективные бизнес-идеи, которые смогут наполнять госбюджет не хуже, чем черное золото. Участники обсуждения будут рассматривать возможности продуктового рынка и обсудят продовольственный суверенитет. «Поиск идей на сегодняшний день один из главных трендов как отечественной, так и мировой экономики. Форум дает нам возможность изменить страну по инициативе граждан, услышать голос каждого, проанализировать жизнеспособность инициатив и незамедлительно провести изменения в жизнь», — заявил советник президента Антон Кобяков. Кроме поиска перспективных бизнес-идей обсудят инновации в энергетике, в том числе использование новых энергоносителей. Также они поговорят об искусственном интеллекте и его роли в современной жизни и попытаются найти баланс между антиковидными мероприятиями и сохранением экономики. Отмечается, что экспертами и гостями форума будут представители госкорпораций, предприниматели, участники различных НКО и блогеры.

