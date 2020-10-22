В ноябре в Сочи пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

Форум будет проводиться в смешанном формате. Основные мероприятия пройдут в традиционном режиме. Кроме этого участники и эксперты смогут общаться на видеоконференциях. Те, кто будет присутствовать очно, могут не переживать за здоровье. Организаторы обещают соблюдать все нормы санитарной безопасности.