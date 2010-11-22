Эта неделя будет снежной
22 ноября 2010, 17:52ОбществоАнка
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Зима долго собиралась, а наступила в одночасье субботним днем 20 ноября.
По данным Свердловского Гидрометцентра , снег лег в большинстве районов региона: в Свердловской области и Пермском крае высотой 6-12 сантиметров, на Южном Урале 1-5 сантиметр. Воздействие Арктики укрепило мороз: ночью было -12,-18°, в горных районах до -22°. Эта неделя обещает умеренно-морозную погоду и частые, почти ежедневные снегопады: в первые дни недели преимущественно небольшие,в четверг-пятницу 25-26 ноября умеренные и сильные.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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