На территории НТИИМ открылся музей боеприпасов

19 ноябряв день празднования Дня ракетных войск и артиллерииНижнетагильский институт испытания металлов отмечал свой день рождения.Поздравить коллектив инженеров, испытателей с профессиональнымпраздником и днем рождения самого предприятия приехали представителиобластной и нижнетгильской администрации.В ходе празднования состоялось открытие музея боеприпасов в корпусе № 47на территории ФКП «НТИИМ».

В нем разместилась коллекция уникальныхобразцов отечественного артиллерийского вооружения, начиная с эпохи XIXвека и до наших дней. Особенность музейного комплекса в том, что в залемузея оборудованы места для учебных занятий со студентами. Здесь можноизучать историю артиллерии, современное вооружение с использованиемнатурных экспонатов, представленных на стендах, сообщает пресс-службаадминистрации города.

Также в этот день Ростовской улице поселка Старатель дали имя бывшегодиректора НТИИМ Виктора Григорьевича Здесенко. Виктор ГригорьевичЗдесенко сыграл большую роль в жизни предприятия, внес огромный вклад вразвитие материальной базы института, социальной сферы поселкаСтаратель.

К профессиональному празднику для сотрудников института также открылсятренажерный зал, оборудованный в ДК «Салют», и малахитовый зал встоловой института.