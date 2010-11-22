Посол Чешской Республики приедет в Нижний Тагил
22 ноября 2010, 11:43Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках первого визита в Свердловскую область Посол Чешской Республики посетит Нижний Тагил.
С 24 по 26 ноября состоится первый визит Чрезвычайного и ПолномочногоПосла Чешской Республики в России Петра Коларжа в Свердловскую область.
Петр Коларж встретится с полномочным представителем Президента РФ в УрФОНиколаем Винниченко, губернатором Свердловской области АлександромМишариным и другими представителями областной администрации. Стороныобсудят вопросы сотрудничества между Чешской Республикой и Свердловскойобластью, а также в целом с УрФО.
Как сообщает пресс-служба администрации города, 25 ноября Посол Чешской Республики побывает в НижнемТагиле и посетит ОАО «НПК «Уралвагонзавод». В реализации ряда проектовпо модернизации производства этого предприятия участвует чешскоепредприятие «Alta».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей