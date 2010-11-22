Свердловская область и Китай готовы к сотрудничеству

В ходе встречи обсуждались вопросы кооперации в сфере разработки ипроизводства высокотехнологичной продукции медицинского назначения,фармации, а также создания производств в рамках проекта свободнойэкономической зоны «Титановая долина», сообщает департаментинфорполитики губернатора.

Напомним, возможность создания ОЭЗ в Верхней Салде по поручениюпредседателя правительства России Владимира Путина будет рассмотрена нафедеральном уровне в ближайшее время.

Поездка была организована в рамках решения задач, поставленныхгубернатором Александром Мишариным, по созданию в Свердловской областиновых высокотехнологичныхпроизводств, одним из инструментовкоторогоявляются особые экономические зоны. Наибольшую эффективность онипоказали в странахазиатского региона, прежде всего,в Китае.

В Шеньчжене уральская делегация выгодно представила продукциюпредприятийСвердловской области, в том числе «Уралвагонзавода».