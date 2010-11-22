В продажу поступили карманные туалеты
22 ноября 2010, 10:10ОбществоОльга
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Карманные туалеты от компании Ardern Healthcare, как ожидается, будут пользоваться популярностью во время семейного отдыха.
Карманный туалет, который стоит 3,99 фунтов стерлингов, пригодится тем,кто застрял в пробке, стоит в огромной очереди в клозет, или же тем, ктоявляется завсегдатаем фестивалей. Разработчики уверены, что карманныетуалеты будут прекрасным подарком на Рождество, пишет GoodDaysсо ссылкой на Daily Mail.
Туалет небольших размеров в секунды превращает жидкость в гель иидеально подходит для мужчин в возрасте от 3 до 103 лет.
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