В продажу поступили карманные туалеты

Карманный туалет, который стоит 3,99 фунтов стерлингов, пригодится тем,кто застрял в пробке, стоит в огромной очереди в клозет, или же тем, ктоявляется завсегдатаем фестивалей. Разработчики уверены, что карманныетуалеты будут прекрасным подарком на Рождество, пишет GoodDaysсо ссылкой на Daily Mail.